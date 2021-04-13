РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении приезжего, которого задержали со 100 г синтетического наркотика, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора, юрист 2-го класса Денис Костюнин.

Уроженец Калужской области приобрел для личного потребления запрещенное вещество общей массой более 100 г. В своем составе он содержало а-пирролидиновалерофенон, на уличном жаргоне называется «соль» или «крисы». Наркотик хранил при себе до его обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

СУ УМВД России по Подольску 2 апреля возбудило в отношении мужчины уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.