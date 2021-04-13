РИАМО - 13 апр. В Орехово-Зуеве 43-летний местный житель подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух мальчиков 10 и 9 лет, в настоящий момент он задержан правоохранителями, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По данным следствия, с лета 2019 года по апрель 2021 года мужчина систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении сыновей своей знакомой.

В ходе допроса задержанный дал признательные показания. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи и мошенничество.

Мужчине назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинские, а также комплексные сексолого-психиатрические. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

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