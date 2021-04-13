РИАМО - 13 апр. Столичный каршеринг BelkaCar теперь можно оплачивать бонусами карты «Тройка», компания запустила партнерскую программу с приложением «Город», сообщает пресс-служба программы лояльности.
Предложение доступно пользователям приложения «Город» в разделе «Магазин». Для этого нужно обменять бонусы за поездки в метрополитене и транзакции у партнеров на сертификаты каршеринга. Их номиналы составляют от 100 до 1 тыс. рублей. Использовать их можно сразу после авторизации в приложении BelkaCar. После этого пользователю станет доступно выбор любого автомобиля, отображаемого на карте.
Сертификаты действуют до конца года.
Приложение «Город» - бонусная программа для держателей «Тройки» в столице и Подмосковье.
BelkaCar работает в Москве, Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске.
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