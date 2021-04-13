РИАМО - 13 апр. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность продавцов стоматологических материалов, подозреваемых в сбыте фальсифицированных стоматологических препаратов, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«Как установили оперативники, нелегально произведенную продукцию хранили в складских помещениях, расположенных в городе Волгограде. Крупные оптовые партии реализовывались на территории города Москвы, Белгородской и Волгоградской областей, а также в Республике Калмыкия», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что правоохранители выявили факты продажи 320 шприцев со стоматологическим реставрационным материалом и 235 флаконов со стоматологическим адгезивом. Медикаменты продавались под знаком известной иностранной фирмы. Но, как выяснилось, их содержимое не соответствует оригинальным образцам препаратов.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Одного фигуранта отправили под домашний арест, в отношении двух других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Во время обысков в квартире фигурантов были обнаружены и изъяты более 800 единиц нелегально произведенных пломбировочных материалов, полиграфические эскизы для производства упаковки и 3,5 млн рублей.