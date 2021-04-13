РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. В подмосковном Красногорске в программу ремонта на 2021 год вошли 263 подъезда в многоквартирных домах, сообщила заместитель главы администрации по ЖКХ Елена Лобачева.

Лобачева осмотрела ход ремонта подъездов в доме №3 по Ильинскому бульвару во вторник.

«Губернаторская программа «Мой подъезд» реализуется в Московской области с 2017 года. На 2021 год в Красногорске в программу вошли 263 подъезда. Из них всего 93 – 30% - на софинансировании из бюджета области», - сказала Лобачева.

Дом №3 по Ильинскому бульвару вошел в число тех, где ремонт проводят за счет средств, которые собственники заплатили по строке «Содержание и текущий ремонт» в платежке.

«Здесь высокий сбор платежей, практически 97%. Это позволило провести ремонт в подъездах», - пояснила Лобачева.

По словам генерального директора УК «Клинлоджик» Андрея Лескина, ремонт обойдется порядка 500 тыс. рублей.

В доме уже практически доделали ремонт в первых трех подъездах, осталось привести в порядок входные группы. Активно идут работы в четвертом и на очереди последний, пятый, подъезд. Ожидается, что все работы выполнят до мая. По словам Лобачевой, в приемке будут принимать участие представители администрации, Госжилинспекции и собственников жилья.