РИАМО - 13 апр. Резкое повышение температуры в столице может быть опасно для горожан старшего поколения и для тех, кто ведет неправильный образ жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

Такое мнение высказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, те, кто не имеет вредных привычек и регулярно занимается спортом, могут не переживать за свое здоровье.

«Другое дело — люди в возрасте, а также с вредными привычками и неправильным образом жизни. Курение, алкоголь, гиподинамия, ожирение, употребление острой и жирной пищи либо пищи с большим содержанием легких углеводов — все это повреждает сосудистую стенку», — сказала Ярцева.

Она объяснила, что в результате такой жизни сосуды перестают быть эластичными и уже не могут так хорошо компенсировать атмосферные изменения внешней среды.

Благодаря теплому воздуху и солнечной погоде температура в Москве 13 апреля составила около 20 градусов. Такая погода соответствует концу весны.