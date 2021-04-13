РИАМО - 13 апр. Главное управление МВД России по Москве выражает соболезнования бывшему начальнику столичного главка Владимиру Пронину в связи со смертью сына Александра.

«Уважаемый Владимир Васильевич, примите искренние соболезнования от всего многотысячного гарнизона московской полиции в связи с безвременной кончиной вашего сына. Мы глубоко сопереживаем вам и разделяем горечь этой невосполнимой утраты. Вы воспитали достойного сына. Он был прекрасным, искренним и порядочным человеком, который многому научился у своего отца», – сообщили в главке.

Там добавили, что потеря близкого всегда требует крепости духа и мужества.

«Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Светлая память об Александре Пронине сохранится в сердцах любящих его людей», – подчеркнули в ведомстве.

По данным СМИ, 41-летний сын бывшего начальника полиции Москвы Владимира Пронина скончался 12 апреля.

На посту начальника ГУВД Москвы Пронин проработал с 2001 по 2009 год.

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