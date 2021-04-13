РИАМО - 13 апр. Главное управление МВД России по Москве выражает соболезнования бывшему начальнику столичного главка Владимиру Пронину в связи со смертью сына Александра.
Там добавили, что потеря близкого всегда требует крепости духа и мужества.
«Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Светлая память об Александре Пронине сохранится в сердцах любящих его людей», – подчеркнули в ведомстве.
По данным СМИ, 41-летний сын бывшего начальника полиции Москвы Владимира Пронина скончался 12 апреля.
На посту начальника ГУВД Москвы Пронин проработал с 2001 по 2009 год.
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