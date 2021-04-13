РИАМО - 13 апр. Московская область представила свой опыт по развитию конкурентной среды и цифровизации госуслуг на научно-практической конференции Федеральной антимонопольной службы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«Основными темами конференции стали вопросы развития конкурентной среды, применение конкурентного права, развитие антимонопольного законодательства, рассматривались международные практики в данной области, а также более узкие темы, связанные с реализацией программы по развитию конкуренции в регионах и муниципальных образованиях», - говорится в сообщении.

Зампредседателя комитета по конкурентной политике Подмосковья Вахтанг Кордзахия в своем докладе рассказал о стандарте развития конкуренции, действующем в регионе. Он добавил, что в области проведен полный мониторинг состояния и развития конкуренции, что позволило не только реализовать все мероприятия стандарта, но и перевыполнить их по более чем 50% показателей.

В качестве дополнительной области для развития конкуренции Подмосковье выбрало цифровизацию госуслуг. Например, в Подмосковье запущен сервис «умный контракт», который переводит все документы и этапы заключения контракта в онлайн-формат. Типовые условия и автоматизированный контроль позволяют сэкономить время в восемь раз.

Благодаря переводу тарифного регулирования в онлайн-формат сроки ответов на обращение в регионе сократились с 30 дней до 24 часов, в 10 раз уменьшилось количество судебных разбирательств, а число отказов в открытии тарифного дела сократилось с 25% до 4%.

Также Московская область стала пилотным регионом по централизации и цифровизации земельно-имущественных торгов. Восемь видов торгов перевели в онлайн-формат. А суммарный доход с них с 2015 года составил 13 млрд рублей.

Также для развития конкурентной среды в Подмосковье продолжается сокращение государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП). К 2025 году в регионе планируют оставить только два ГУП и 74 МУП. Таким образом, для частных организаций появилось больше места в сфере торговли, архитектуры, ритуальных услуг, социально-бытового обслуживания, туризма, связи, пассажироперевозок и культуры.

В комитете планируют разработать единые критерии для оценки реализации мероприятий по улучшению конкурентной среды. Нужна такая система, которая будет в числовом формате отображать уровень развития бизнеса и качества жизни граждан.