РИАМО - 13 апр. Прокуратура столицы организовала проверку после инцидента на Гоголевском бульваре, где на людей обрушилась часть фасада здания, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На Гоголевском бульваре днем во вторник произошло обрушение облицовки фасада одного из домов. При этом прохожим понадобилась медпомощь.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.

По результатам проверки оценят содержание объекта и безопасности оказываемых услуг.