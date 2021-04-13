РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Во время проверки хода ремонта детской поликлиники на улице Ульяновых в Подольске выявили ряд недостатков, в том числе нет проектного решения по ремонту входной группы, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Максимович совместно с главврачом Подольской городской детской поликлиники №1 Натальей Мотылевой и представителями подрядной организации проинспектировал ремонт детской поликлиники на улице Ульяновых, 31.

Учреждение здравоохранения планирует открыть свои двери для юных подопечных ко Дню защиты детей, 1 июня. Но во время проверки выявили ряд недочетов, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. В том числе требуется проектное решение ремонта входной группы. При строительстве здания не выполнена качественная наружная гидроизоляция. Необходимо обеспечить надежную защиту от влаги; сделать ремонт кровли.

Данный объект находится на личном контроле Максимовича. В кратчайшие сроки парламентарий вновь посетит его, чтобы проверить, все ли замечания устранили.