РИАМО - 13 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы Бабушкинского района Сергея Аганеева, а также назначил новым руководителем управы Александра Кузьмина, следует из указов, опубликованных на официальном сайте мэра города.

Аганеева уволили с занимаемой должности по собственной инициативе.

Он работал на должности главы управы с 2015 года. Также он трудился на разных должностях в префектурах САО и СВАО Москвы.

Служебный контракт с Кузьминым заключили на срок полномочий мэра города, но не превышающий предельный срок замещения данной должности, установленный в Москве.

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