РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Более 2,7 тыс. ям и выбоин устранили на проезжих частях в Балашихе с начала текущего года, все работы планируют завершить к маю, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов дал поручение привести дороги Подмосковья в нормативное состояние до 1 мая.

В Балашихе к этим работам давно приступили. Коммунальщики уже устранили более 2,7 тыс. ям на автомобильных дорогах округа. Рабочие помыли около 700 км проезжей части и покрасили 23 автобусные остановки. Кроме того, они занимаются уборкой мусора, очисткой тротуаров, ремонтом придорожных ограждений.

На муниципальных дорогах эти работы выполняют 80 рабочих и 48 единиц техники, на региональных — три бригады и 18 специализированных машин.