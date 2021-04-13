РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 апр. В парке «Елочки» подмосковного Домодедова 2 мая откроют летний сезон, сообщили в МАУК ГПКиО «Елочки».

Дневная программа начнется в 11:00. В парке будут работать интерактивные точки, также для посетителей пройдут концертная программа и кинопоказ. В 18:00 начнется вечерняя шоу-программа, которая завершится праздничным салютом.

Также праздничные программы пройдут 3 мая.

С 10:00 до 13:00 в детском сквере у кафе «Андерсон» по адресу: Каширское шоссе, дом №42 участников ждут кукольный театр, аквагрим и мастер-классы.

В парке «Городской лес» с 14:00 до 16:00 пройдут спортивные мероприятия, игровая программа, а также акция по посадке деревьев.

На площади у почтамта с 18:00 до 20:00 посетители смогут послушать живую музыку, увидеть стрит-арт и театральный перфоманс.

В парке «Константиновский» с 19:00 до 22:00 пройдут интерактивные программы, танцевальные мастер-классы и кинопоказ.