РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 апр. Более 40 аварийных деревьев удалили на территории Королева за март, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В марте с улиц города еще вывозили снег. Сотрудники «Автобытдора» вывезли более 37 тыс. кубометров снега, проводили противогололедную обработку дорог и тротуаров и откачали более 1078 кубометров талой воды.

Кроме того, с улиц вывезено более 25 кубометров мусора.

Рабочие отремонтировали контейнерные площадки, заменили разбитые стекла на остановках, помыли и отремонтировали дорожные знаки.

Также было обрезано 72 и удалено 43 аварийных дерева. Отремонтировано 49 сломанных элементов на детских площадках. Вывезены из города 9 бесхозных автомобилей.

Кроме того, силами предприятия ликвидировано 1490 дорожных ям общей площадью порядка 2,5 тыс. кв м.

С 1 апреля в округе перешли на весенне-летнее содержание дорог.