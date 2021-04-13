РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 апр. Более 40 аварийных деревьев удалили на территории Королева за март, сообщает пресс-служба городского координационного совета.
В марте с улиц города еще вывозили снег. Сотрудники «Автобытдора» вывезли более 37 тыс. кубометров снега, проводили противогололедную обработку дорог и тротуаров и откачали более 1078 кубометров талой воды.
Кроме того, с улиц вывезено более 25 кубометров мусора.
Рабочие отремонтировали контейнерные площадки, заменили разбитые стекла на остановках, помыли и отремонтировали дорожные знаки.
Также было обрезано 72 и удалено 43 аварийных дерева. Отремонтировано 49 сломанных элементов на детских площадках. Вывезены из города 9 бесхозных автомобилей.
Кроме того, силами предприятия ликвидировано 1490 дорожных ям общей площадью порядка 2,5 тыс. кв м.
С 1 апреля в округе перешли на весенне-летнее содержание дорог.
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