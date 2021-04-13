РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Подольский депутат Евгений Исаев выделил около 1 тыс. банок рыбных консервов военнослужащим округа для дополнительного питания в полевых условиях, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» поступило устное обращение от командира войсковой части Минобороны РФ, расположенной на территории округа. В рамках проведения мероприятий по боевой подготовке Вооруженных сил РФ, зенитно-ракетный полк был привлечен к тактическим учениям. Командир обратился с просьбой об оказании содействия в организации дополнительного питания военнослужащих в полевых условиях.

На просьбу командира воинской части откликнулся Исаев. Он выделил военнослужащим продукцию ООО «Русский рыбный мир», а именно: различные высококачественные рыбные консервы в количестве 960 банок, которые были доставлены в воинскую часть.

Депутат, как офицер запаса, с большим уважением относится к офицерам и солдатам Вооруженных сил РФ и выражает благодарность всем военнослужащим, кто сегодня стоит на страже рубежей Родины.