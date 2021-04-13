РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Действия по спасению пострадавших, а также взаимодействие с руководством и персоналом учреждения культуры отработали на пожарно-тактических учениях на территории культурно-досугового центра «Заря» в подмосковной Балашихе, сообщается на странице Ногинского теруправления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» по Балашихе в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие провели во вторник сотрудники 307-й, 337-й, 202-й пожарных частей и 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас». Согласно тактическому замыслу тренировки, в ходе проведения ремонтных работ, в декорационной при использовании сварочного оборудования произошло возгорание концертного инвентаря из папье-маше, находящегося у входа, прилегающего к сцене.

«Огонь быстро распространился по мебели, портьерам, шторам и конструкциям из горючих материалов, создалась угроза распространения огня на потолочное подвесное покрытие и сцену. Оставшийся в зрительном зале условный пострадавший получил ожоги 2 степени. На первом этаже один человек оказался отрезан огнем от путей эвакуации», - сказал заместитель начальника Ногинского территориального управления Александр Квашнев.

Он добавил, что, прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали пять звеньев газодымозащитной службы, провели разведку, нашли и эвакуировали пострадавших и оперативно ликвидировали возгорание.

«Цели и задачи учений были выполнены в полном объеме. Личный состав дежурных караулов действовал уверенно и слаженно. В ходе тренировки огнеборцы отработали навыки спасения пострадавших, а также взаимодействие с руководством и персоналом учреждения культуры», – заключил Квашнев.