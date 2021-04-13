РИАМО - 13 апр. Для продления срока жизни ноутбука нельзя допускать его полной разрядки, сообщил директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

«Компьютеры и ноутбуки стали одной из самых востребованных категорий техники в 2020 году во время пандемии. Там были абсолютно аномальные показатели продаж ноутбуков за всю историю в России. Для россиян, активно покупавших ноутбуки, сейчас очень остро встал вопрос продления их срока службы», – сказал Рябинин в интервью радио Sputnik.

По его мнению, вопрос с продлением жизни ноутбука нужно решать уже через год использования. По статистике, россияне меняют ноутбук примерно раз в четыре года. Но чтобы не возникала необходимость в замене, можно просто следить, чтобы аккумулятор не разряжался до конца.

«Нельзя допускать полной разрядки ноутбука. Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика», – подчеркнул эксперт.

Также Рябинин отметил, что литий-ионные аккумуляторы плохо переносят жару. Оптимальная температура для работы ноутбука - плюс 10-30 градусов. В выключенном состоянии его можно хранить при температурах от минус 25 до плюс 45 градусов. Превышение температуры может привести к поломке.