РИАМО - 13 апр. В Москве 14 апреля состоятся командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС, вызванной пропуском паводка, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По сюжету учений, в новой Москве из-за перелива воды на плотине пруда произошло подтопление территории поселения Вороновское. Там находятся 83 дачных и приусадебных участка, а также требуется эвакуация свыше 60 человек.
В учениях поучаствуют более 200 сотрудников и 60 единиц техники – вертолеты, беспилотники, катер, надувные лодки с мотопомпами.
Подобные учения позволят еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, а также испытать на практике уникальные образцы оборудования.
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