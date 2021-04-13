РИАМО - 13 апр. В Москве 14 апреля состоятся командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС, вызванной пропуском паводка, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По сюжету учений, в новой Москве из-за перелива воды на плотине пруда произошло подтопление территории поселения Вороновское. Там находятся 83 дачных и приусадебных участка, а также требуется эвакуация свыше 60 человек.

«В рамках учений столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод», – подчеркнул Бирюков.

В учениях поучаствуют более 200 сотрудников и 60 единиц техники – вертолеты, беспилотники, катер, надувные лодки с мотопомпами.

Подобные учения позволят еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, а также испытать на практике уникальные образцы оборудования.

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