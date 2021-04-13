РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Жители Подольска смогут посетить семинар для будущих предпринимателей 16 апреля в 11:00 в центре занятости населения, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Подольский центр занятости населения приглашает на семинар для граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность и самозанятость, «Как начать собственное дело с небольшим стартовым капиталом».

В ходе семинара участники узнают о поддержке и развитии предпринимательства в округе, возможности финансовой поддержки для безработных граждан, открывающих предпринимательскую деятельность, а также встретятся с действующими предпринимателями.

Проходить мероприятие будет по адресу: улица Февральская, 2А, 3 этаж, конференц-зал. Вход в учреждение допускается только в масках и перчатках.