РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске открылся прием работ на онлайн-конкурс творческих инициатив «Сирень Победы» в рамках Сиреневого фестиваля в Дубровицах, сообщается в группе «Культурно-Просветительский Центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

Культурно-просветительский центр «Дубровицы» приглашает всех желающих бесплатно принять участие в открытом онлайн-конкурсе творческих инициатив «Сирень Победы» в рамках Сиреневого фестиваля в Дубровицах. Возрастных ограничений нет.

Конкурс проходит по следующим номинациям: вокальное искусство (академический, эстрадный, народный вокал) (соло); хореография (классический, народный танец) (соло); инструментальный жанр (соло); художественное слово (соло); изобразительное искусство. Конкурсные работы принимают по 5 мая. Подведение итогов с 25 мая.

На конкурс принимают видеозаписи выступлений на сцене, снятые на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). Записи нужно высылать в виде ссылок на скачивание.

Участники в номинации ИЗО представляют работы в электронном виде в формате .jpg. Размер файла с конкурсной работой не должен превышать 2 Мб.

Для участия в конкурсе нужно отправить письмо с вложенным видеофайлом конкурсной работы на электронный адрес: kpc-dubrovici@mail.ru. В теме письма нужно указать название номинации, ФИО, возраст, город.

Итоги конкурса и награждение проведут по всем номинациям раздельно с учетом возрастных категорий. Предусмотрено присуждение звания «Победитель», специальные призы. Всем участникам вручат дипломы, которые вышлют на электронный адрес в письме-заявке.

В жюри войдут российская певица, солистка Центрального военного оркестра министерства обороны РФ Наталья Манулик, директор фольклорно-хореографического проекта «Подмосковные вечера» Вера Исхакова, режиссер и актер театра «Объединенная мастерская» Евгений Шляпин, куратор выставочных площадок, член Союза художников России Сергей Коржов, преподаватель Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Елена Тарасова.