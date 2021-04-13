РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. В городском округе Мытищи пресечен факт фиктивной постановки на учет 14 иностранных граждан, сообщается пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

С целью проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Мытищинское» проверили квартиру на ул. Белобородова.

Установлено, что 44-летняя хозяйка квартиры поставила на миграционный учет 14 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставила. По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Злоумышленнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.