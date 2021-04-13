РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Команда люберецких баскетболистов стала серебряным призером первенства Московской области сезона 2020-2021 годов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования среди юношей 2009 года рождения прошли в Раменском.

В полуфинале первенства команда Люберец одержала победу над соперниками из Раменского со счетом 63:48. В финальной игре люберецкая команда потерпела поражение от баскетболистов из Мытищ со счетом 48:54.