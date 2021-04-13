РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Активисты Подольска запустили в небо шары с маленькими ракетами к 60-летию первого полета человека в космос, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В честь 60-летия первого полета человека в космос молодежь Подольска совместно с комитетом по делам молодежи администрации округа, общественными организациями и волонтерами на бульваре Юности 11 апреля организовала акцию «Поехали!».

Активисты Подольского союза молодежи, «Молодой гвардии Единой России» и волонтеры организовали интерактивную программу для юных жителей округа. Они провели традиционную акцию «Улыбка Гагарина», а также задали вопросы о первом космонавте.

Завершил праздник флешмоб с запуском шаров с маленькими ракетами.