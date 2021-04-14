Современный мир с его безумными темпами зачастую загоняет человека в стресс и депрессию. В попытках все успеть и побольше заработать жители мегаполисов мало отдыхают, плохо спят, питаются фастфудом, зарываются в горы хлама и ненужной информации. РИАМО и сеть книжных магазинов «Читай-город» составили подборку книг, которые помогут сделать жизнь современного человека комфортнее, а самочувствие и настроение – лучше.

ПРО ПИТАНИЕ И СПОРТ

«Вкусный ЗОЖ. 50 полезных привычек на каждый день. Лайфхаки и рецепты»

сайт "Читай-Города"

Актриса, телеведущая и колумнист лайфстайл-изданий Алена Макеева написала книгу для тех, кто хочет стать стройнее и здоровее, не изнуряя себя голоданием. Помимо советов о том, как приобрести правильные привычки, в книге есть рецепты полезных блюд от шеф-поваров столичных ресторанов и лайфхаки от фитнес-тренеров.

Десять книг про сильных женщин и борьбу против предубеждений>>

«Интуитивное питание: Как перестать беспокоиться о еде и похудеть»

сайт "Читай-Города"

Клинический психолог Светлана Бронникова в книге об интуитивном питании дает советы для преодоления пищевой зависимости. Ее цель — помочь читателям разобраться в эмоциях, толкающих к поглощению еды без чувства голода.

Что бы такое приготовить: 10 книг с рецептами от фуд‑блогеров>>

«Велосипед. Как не кататься, а тренироваться»

сайт "Читай-Города"

В книге Бена Хьюитта в легкой манере рассказано о техниках, которые используют в тренировках профессиональные велосипедисты. Часть из них может пригодиться в повседневных городских условиях, а часть направлена на переход на более высокий уровень катания.

Семь книг для весеннего настроения: «Моменты счастья», «Легкомыслие» и «Рыжеволосая женщина»>>

ПРО ОСОЗНАННОСТЬ И ГАРМОНИЮ

«Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире»

сайт "Читай-Города"

Это руководство по медитации, созданное Марком Уильямсом и Денни Пенманом. Один из авторов — профессор клинической психологии Оксфордского университета, другой — доктор биохимии и научный журналист. В основу их работы легла методика для излечения и предупреждения депрессий, рекомендованная британским министерством здравоохранения. Техника подразумевает 10–20 минут медитации в день.

Детские книги на все времена: топ‑10 для домашней библиотеки>>

«Как включить осознанность. Техники эффективных практик и медитаций в современном мире»

сайт "Читай-Города"

Еще один практикум по осознанности создал Рохан Ганатилейк. Автор популярных приложений для медитации приводит более 60 упражнений, позволяющих развить восприимчивость и самообладание и вернуть интерес к простым вещам.

10 увлекательных книг для чтения в дороге: сборники, байопики и детективы>>

«Успешно счастливый. Как расслабиться, принять себя и прожить идеально свою неидеальную жизнь»

сайт "Читай-Города"

Книга известного психолога и коуча Майка Байера с подзаголовком «Секретная формула счастья без компромиссов» предлагает стратегию изменения жизни, самообладания и самоанализа. Это советы для тех, кто хочет принять себя и достичь реального успеха, не теряя своей идентичности в полном стрессов мире.

Как справиться со стрессом на карантине: восемь книг с лучшими советами психологов>>

ПРО СОН И ОТДЫХ

«Сон в XXI веке. Сколько нужно спать, как это делать и почему сон так важен для нашего здоровья»

сайт "Читай-Города"

Специалист по нейробиологии сна, профессор шведского университета Кристиан Бенедикт в соавторстве с журналисткой Минной Тунбергер создал книгу о том, как сон влияет на качество и продолжительность жизни. Изложение новейших научных исследований чередуется с практическими советами о том, как сделать свой сон лучше и здоровее.

10 книг о приключениях для подростков>>

«Искусство отдыха. Как качественно отдыхать в эпоху вечной занятости»

сайт "Читай-Города"

«Искусство отдыха» Клодии Хэммонд — руководство для тех, кто вечно занят и не может расслабиться. Автор напоминает: качественный отдых — это неотъемлемая часть жизни и залог продуктивности. Книга помогает наладить баланс между работой и перерывами и предлагает десять легких способов восстановить силы.

Что читают в столице: 10 самых популярных книг Московского региона>>

ПРО КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ

«Иммунитет. Как у тебя дела? Все о нашем супероргане, работа которого не видна»

сайт "Читай-Города"

Михаэль и Регина Хаух — педиатр и журналист — в своей книге рассказывают о строении и особенностях иммунитета, его формировании и поддержании. В издании затрагивается широкий круг вопросов — от детских прививок до аллергических реакций, от сферы питания до иммунных заболеваний. Авторы предлагают и практические рекомендации — однако перед тем, как их выполнять, стоит проконсультироваться с врачом.

Как полюбить свое тело: 10 книг о бодипозитиве и питании без диет>>

«Фейсфитнес: 50 эффективных упражнений, чтобы избавиться от морщин, брылей и второго подбородка»

сайт "Читай-Города"

Тренер с 17-летним стажем Хайке Хефнер предлагает методику тренировки мышц лица и шеи, цель которой — более здоровый и привлекательный вид. В «Фейсфитнесе» приведены 50 тренировок для области шеи и подбородка, рта, щек, глаз. Простые упражнения занимают всего пять минут в день.

Как похудеть к лету: 10 книг о спорте и правильном питании>>

«Корейская философия красоты. Smart-подход для идеальной кожи, без дорогостоящих вложений»

сайт "Читай-Города"

Автор «Корейской философии красоты» Винни Ли делится с читателями азиатскими секретами красоты и здоровья кожи. В ее книге рассказано о методах домашнего ухода и составе средств, развеяны косметические мифы и стереотипы, рекомендованы готовые программы. Девиз Винни Ли — «Выкинь лишнее из своей косметички!»

Что почитать для вдохновения: 10 новых книг от известных блогеров Рунета>>

«Детокс-перезагрузка. Практическое руководство по безопасному очищению»

сайт "Читай-Города"

Наталья Шульга — спортивный нутрициолог и создатель массовых проектов в области фитнес-индустрии. Ее книга о детоксе повествует о том, как избавиться от токсинов, очистить организм и восстановить баланс.

Реальная история «1+1» и «Мата Хари» от Пауло Коэльо: 10 книг для чтения в отпуске>>

ПРО ЭКОПОТРЕБЛЕНИЕ

«ЭКОsapiens. Простые правила осознанной жизни»

сайт "Читай-Города"

Натали Фи создала несложное руководство по «зеленой» жизни. В издании, адресованном как новичкам, так и тем, кто уже продвинулся на пути осознанного потребления, представлены идеи решения глобальных экологических проблем и даны практические рекомендации для обычных граждан.

Что прячут черные дыры и как лечиться объятиями: 10 популярных книг о науке>>

«Zero Waste. Осознанное потребление без фанатизма»

сайт "Читай-Города"

Яна Потрекий — экоблогер, экокоуч и экоконсультант. В своей книге об осознанном потреблении она рассказывает о философии «быта без отходов» и о простых шагах, которые может сделать каждый, чтобы изменить экологическую ситуацию в мире к лучшему.

Настроиться на весну: 10 книг для тех, кому не хватает романтики>>

ПРО УБОРКУ

«Digital минимализм. Как навести порядок в цифровой среде, перестать зависеть от гаджетов и делать то, что нравится»

сайт "Читай-Города"

Чтобы не зависать часами в соцсетях и не оказаться погребенным под тоннами бесполезной информации, нужна своего рода цифровая гигиена. Книга Анастасии Рыжиной предназначена для тех, кто хочет эффективно разобрать свои виртуальные завалы, освободиться от лишнего и разложить все по папкам.

Что почитать в отпуске: 10 книг для летней перезагрузки>>

«Минимализм из комнаты в комнату: Пошаговая система очищения дома от прихожей до спальни»

сайт "Читай-Города"

Философия минимализма — это не только «икеевский» дизайн помещения, но и стиль жизни, помогающий освободиться от лишних вещей. Инструкция от Элизабет Энрайт Филлипс направлена на внедрение этой системы в жизнь и очищение всех домашних помещений от ненужного хлама.

Синдром выгорания: 10 книг для мотивации на работе и в жизни>>

«Корейская уборка»

сайт "Читай-Города"

Корейская «королева уборки» Пак Хен Чжон делится рецептами грамотного ведения домашнего хозяйства. Читателей ждет множество лайфхаков — от секрета скоростной уборки за 15 минут и стирки одежды без химии, до рекомендаций о том, как превратить наведение порядка в любимое занятие.

10 книг о путешествиях: за 100 рублей вокруг света и на электричке до Владивостока>>

«Магическая уборка на работе. Создайте идеальную атмосферу для продуктивности и творчества в офисе или дома»

сайт "Читай-Города"

Мари Кондо — автор мировых бестселлеров о том, как освободиться от лишнего и создать удобное пространство для жизни. Книгу о том, как эффективно поддерживать порядок на рабочем месте, она написала в соавторстве с экспертом по организационному поведению Скоттом Соненшайном. Специалисты собрали рекомендации, которые подойдут и для офисных сотрудников, и для удаленщиков, и для тех, кто трудится в мастерской.

7 книг в жанре нон‑фикшн, которые стоит прочитать>>

ПРО ФИНАНСЫ И УЧЕБУ

«Сам себе финансист. Как тратить с умом и копить правильно»

сайт "Читай-Города"

Без финансовой грамотности трудно сохранить и накопить капитал даже с высокой зарплатой. Однако при обладании базовыми знаниями в этой области можно откладывать деньги и при низком доходе. Финансовый консультант Анастасия Тарасова составила элементарный учебник для тех, кто хочет улучшить свое благосостояние, грамотно распланировать бюджет и обеспечить себе надежную подушку безопасности. Автор приводит простые жизненные примеры, которые направят читателя в русло оптимизации расходов и накопления на пенсию и будущее детей.

10 книг для родителей о воспитании школьников>>

«Как научиться учиться. Навыки осознанного усвоения знаний»

сайт "Читай-Города"

Ульрих Бозер и Том Паркс в своей книге описывают шесть простых шагов, облегчающих получение знаний для ученика любого возраста. Для того, чтобы достичь прогресса в обучении, получить новые навыки и покорить карьерные вершины, в XXI веке необязательно зазубривать бесконечные страницы информации — необходимо лишь грамотно ее анализировать. Авторы предлагают свой подход к обучению и восприятию, мотивирующий на развитие.