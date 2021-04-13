РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 апр. В Королеве 24 апреля состоится открытие велосезона «Веловесна - 2021», сообщается в Instagram-аккаунте сообщества «Крути педали, Королев».

Официальное открытие будет символом прихода тепла и начала нового велосипедного сезона. Принять участие в мероприятии могут как велосипедисты Королева, так и велоклубы Москвы и Подмосковья.

Соберутся велосипедисты в 11:00 на площади перед ЦДК имени Калинина. Начало заезда в 12:00.

Организатором открытия является центр организации велосипедного движения при поддержке велоклуба «Крути Педали Королев», городской администрации, молодежного центра «Космос» и велосипедной компании «Велоолимп».