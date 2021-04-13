РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Возгорание в заповеднике Лохин остров ликвидировали в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» источник в экстренных службах округа.

О возгорании на территории заповедника стало известно во вторник. По состоянию на 16:20 возгорание ликвидировано.

Лохин остров расположен неподалеку от музея-усадьбы «Архангельское» в Красногорске. Парк музея оказался задымлен.

Лохин остров является государственным памятником природы регионального значения. Относится к особо охраняемым природным территориям.