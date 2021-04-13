РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Инспекция ФНС в подмосковном Подольске изменила график работы с населением и больше не принимает посетителей по субботам, сообщили в Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области больше не работает с населением по субботам. Прием и обслуживанию налогоплательщиков проходят с понедельника по среду с 9:00 до 18:00; со вторника по четверг с 9:00 до 20:00; по пятницам - с 9:00 до 16:45.

Суббота и воскресенье - выходные дни.