РИАМО - 13 апр. Двух бывших высокопоставленных сотрудников ГУ МЧС РФ по столице приговорили к четырем и пяти годам тюрьмы условно по обвинению в гибели восьми коллег на пожаре в Москве в 2016 году, передает Федеральное агентство новостей.

В складском здании на Амурской улице, в котором располагались 50 производящих искусственные цветы и пластмассовую посуду компаний, 22 сентября 2016 года произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила более 4 тыс. кв. м. Во время ликвидации пожара при обрушении кровли погибли восемь сотрудников столичного управления МЧС.

«Перед судом предстали экс-начальник управления пожарных спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и экс-сотрудник столичного главка МЧС Сергей Барсуков», - отмечается в материале.

Правоохранители полагают, что подсудимые не произвели разведку перед началом тушения пожара на складе, из-за чего там рухнула крыша и погибли восемь спасателей.

Прокурор запрашивала для фигурантов уголовного дела по шесть и пять лет тюрьмы.