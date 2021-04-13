РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 апр. Гибель рыбы в пруду в Королеве связана с продолжительными и сильными морозами, сообщает пресс-служба городской администрации.

Жители Королева заметили мертвую рыбу в Валентиновском пруду, они отметили, что в пруду очень грязная вода. Из этого пруда вода течет в Клязьму.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что замор рыбы после зимнего периода - явление природное.

«Продолжительные морозы в Московском регионе способствовали ухудшению гидрологического и гидрохимического режима водоема, что существенно снизило газообмен в водоеме и уменьшило содержание кислорода в воде. В результате произошло заморное явление, которое вызвало гибель рыбы», - сообщили в пресс-службе.

Специалисты провели обследование пруда и береговой линии, проведена уборка от случайного мусора. На момент осмотра в воде не нашли визуально отличимых химических веществ, а характерный запах отсутствовал.

Несанкционированного сброса сточных вод не выявлено.