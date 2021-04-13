РИАМО - 13 апр. Десятки мероприятий запланировали провести в России в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, сообщили в Минкультуры РФ.

Александр Невский был дипломатом, защитником православия и выдающимся полководцем, который не проиграл ни одной битвы. 800-летие со дня рождения князя отмечается в 2021 году.

Оргкомитет празднования памятной даты анонсировал тематические выставки, концерты, театральные программы, мультимедийные представления, музейные проекты, конференции, ярмарки, спортивные состязания, кинопоказы, классные часы, крестные ходы и другие мероприятия.

Так, летом планируется провести историко-экологический конный поход «Александрова дорога», в сентябре состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 800-летию со дня рождения Александра Невского. Также к концу года планируется выпуск настольной памятной медали и книги, посвященных князю.

Кроме того, в этом году продолжится работа над созданием полнометражного национального анимационного фильма «Князь», окончание которой запланировано на 2024 год. В Москве намерены установить памятник святому благоверному князю.

В рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского в Подмосковье запланировано проведение областной научно-практической историко-краеведческой конференции «Уроки из исторического прошлого: Александр Невский и традиции служения Отечеству», международного фестиваля «Русский мир» в Сергиево-Посадском округе и других мероприятий.

Помимо Подмосковья, памятные мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Псковской, Нижегородской, Владимирской, Новгородской областях и других субъектах РФ, а также за рубежом.