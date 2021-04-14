РИАМО - 14 апр. Руководитель универсального офиса компании «Росгосстрах» в подмосковном Талдоме Татьяна Белоусова удостоена высшей ведомственной награды министерства финансов Российской Федерации — Благодарности министра финансов, сообщает пресс-служба «Росгосстраха».

Соответствующий приказ подписал на днях глава Минфина Антон Силуанов

Благодарность опытной сотруднице одного из самых успешных подразделений страховой компании в Московской области объявлена за содействие министерству финансов в сфере реализации его функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию страховой деятельности.

В августе этого года исполнится 45 лет с тех пор, как выпускница Звенигородского финансового техникума Татьяна Белоусова связала свою жизнь и карьеру со страховой компанией, которая сегодня носит имя «Росгосстрах». Все эти годы она проработала в подразделении страховщика в Талдоме, причем, 30 лет — в качестве его руководителя. Добросовестный труд Татьяны Владимировны и ее личный вклад в обеспечение надежной страховой защитой жителей Талдомского района Подмосковья отмечены не только многочисленными корпоративными наградами «Росгосстраха», но и отраслевыми званиями и наградами властей региона. В 1999 году указом президента РФ ей присвоено звание «Заслуженный экономист России».

Сейчас коллектив универсального офиса «Талдом» предоставляет своим клиентам весь спектр страховых услуг. «Но упор в своей работе мы стараемся делать на страховании жилья и имущества, чтобы наши земляки были уверены в своем будущем и надежной защите своего домашнего очага», — говорит Татьяна Белоусова.

Также Благодарности министра финансов удостоен весь коллектив ПАО СК «Росгосстрах».

Публикация благодарностей приурочена к 100-летию старейшей страховой компании страны и является признанием заслуг всего ее коллектива и отдельных сотрудников, десятилетиями добросовестно трудившихся ради обеспечения надежной страховой защиты граждан России.

«Эта высокая оценка особенно важна для нас в год 100-летия «Росгосстраха» и является еще одним значимым подтверждением достижений всего трудового коллектива нашей компании, подразделений Москвы и Подмосковья и, конечно же, Универсального офиса «Талдом», — отметила директор Департамента бизнеса в Московском регионе Юлия Шабанова. — На протяжении целого века несколько поколений госстраховцев формировали страховую культуру, обеспечивая защиту благосостояния граждан нашей страны и страхуя финансовые риски предприятий самых разных отраслей экономики. В своем развитии мы и дальше будем ориентироваться на насущные потребности жителей нашего региона и предлагать им доступные по цене надежные программы защиты жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности, наполняя страховые продукты новыми сервисами и повышая качество клиентского обслуживания на всех этапах — от заключения договора до выплаты страхового возмещения». ​