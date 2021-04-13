РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах мужчину, пропавшего 6 апреля, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал Нищенков Александр Александрович, 41 год, поселок Октябрьский, городской округ Люберцы. С 6 апреля его местонахождение неизвестно, он не выходит на связь.

Рост пропавшего - 170 см, он нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Во что был одет - неизвестно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Котова, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.