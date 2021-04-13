РИАМО - 13 апр. Фонтаны в Реутове запустят 24 апреля, в последний день субботников, проводимых в Подмосковье в рамках месячника благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

24 апреля 2021 года в Реутове включат фонтаны. В настоящее время специалисты проводят комплекс необходимых пусконаладочных работ по подготовке фонтанов к эксплуатации. Проводятся проверки электроники и насосов, сотрудники коммунальных служб обновляют покрытие сооружений, проводят общестроительные работы. Первомай жители города встретят уже с работающими и обновленными фонтанами.

В Реутове установлено несколько фонтанов: в Центральном городском парке, в парке «Фабричный пруд» и в микрорайоне 9А. При этом конфигурацию фонтана для установки на поверхности Фабричного пруда выбрали сами жители.

«В голосовании принимали участие почти две тысячи горожан. Большинство людей проголосовали за проект трехрядного фонтана с разноцветной подсветкой и динамическим изменением высоты струй, главная из которых достигает 20 метров и стала одной из самых высоких в Московской области», — сказал Каторов.

Действующий главный фонтан в Центральном городском парке состоит из 64 распылителей, которые создают водные потоки, высота центральной струи достигает 12 метров. Этот фонтан в Реутове называют музыкальным. Вечером вода в фонтане подсвечивается разными цветами, а струи двигаются под музыку.