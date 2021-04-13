РИАМО - 13 апр. В Московской области усилили меры безопасности из-за наступления пожароопасного периода, по поручению губернатора региона Андрея Воробьева профильные ведомства и главы муниципалитетов будут контролировать эту работу и напоминать жителям о правилах обращения с огнем. Об этом сообщается в Instagram- аккаунте губернатора и правительства Подмосковья.

«Пришла весна, наступают теплые дни, и первая тема, которую я хотел бы озвучить - это пожароопасный сезон. Прошу все необходимые мобилизационные мероприятия провести и убедиться, что ситуация находится под нашим контролем. Речь идет как о лесных массивах, так и о пале травы. Просьба быть внимательными и заранее взять под контроль традиционно опасные участки», - отметил Воробьев на заседании областного правительства с главам муниципалитетов и профильных ведомств.

Работы после зимы

Также обсуждались работы по наведению порядка в муниципалитетах после зимы, ремонт дорог, строительство тротуаров и благоустройство.

«После зимы нужна форсированная работа дорожных хозяйственных служб. Приятно заезжать в город, когда видишь чистые тротуары, дороги, покрашенные перила - все, что окружает человека в повседневной жизни. Прошу еще раз внимательно к этому вопросу подойти», - подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что на эти мероприятия выделены деньги.

«Мы приняли дополнительные меры, выделены деньги на ремонт муниципальных, региональных дорог, строительство новых тротуаров – это очень востребовано», - подчеркнул глава Подмосковья.

Он уточнил, что данную работу в регионе в текущем году должны провести ударно.

Согласованное строительство

Также Воробьев подчеркнул, что в местах отдыха и прогулок не будут строиться торговые объекты без согласования с жителями.

«Нет города, где бы сквер или парк были бы не востребованы. Важно, чтобы у нас не было недоразумений. В городах, где намечаются такие мероприятия, все будем согласовывать с жителями», - отметил губернатор.

Также он сообщил, что в ближайшие три года в Подмосковье построят 97 новых школ.

«В мае-июне начинаем строить школы в городах, где их очень ждут. Важно не только наличие школ, но и качество преподавания у команд, которые приходят в них», - добавил Воробьев.