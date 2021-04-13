РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Педагог детского сада №35 «Звездочка» Подольска Елена Иванова будет бороться за победу в областном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья 2021», который пройдет с 12 по 24 апреля в Орехово-Зуевском университете, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

С 12 по 24 апреля в Орехово-Зуевском университете пройдет областной конкурс «Воспитатель года Подмосковья 2021». За победу в конкурсе поборется педагог детского сада №35 «Звездочка» Подольска Елена Иванова. Победителя объявят на торжественном мероприятии в честь Дня учителя, он получит за победу 500 тыс., а лауреаты – по 100 тыс. рублей.

«В текущем году в конкурсе участвует 52 педагога дошкольных образовательных организаций региона. За победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. Впереди серьезные испытания, желаю всем участникам удачи», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам министра, по итогам конкурса определится победитель, который представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими навыками, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность.