РИАМО - 13 апр. Профильные комиссии Мосгордумы обобщат предложения по регулированию сферы каршеринга и направят их в комитет Госдумы по транспорту и строительству для учета при подготовке федерального закона о каршеринге, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Представители власти столицы и депутаты Мосгордумы внесли несколько предложений в проект резолюции по итогам круглого стола «Обеспечение безаварийности в московских сервисах каршеринга», который прошел во вторник.

Неаккуратное поведение на дороге

«По данным ГИБДД, структура аварийности и особенно характер ДТП свидетельствуют о том, что именно водители каршеринга крайне неаккуратно ведут себя на дороге, грубо нарушают правила дорожного движения и зачастую пренебрежительно относятся к другим участникам движения», – сказал Шапошников.

Он добавил, что из 4,8 миллиона автомобилей, которые зарегистрированы в столице официально, доля машин каршеринга составляет свыше 0,5%. Тем не менее каждый 13-й наезд на препятствие в прошлом году был совершен на машине сервиса.

Другими типичными нарушениями, по словам председателя Мосгордумы, стали превышение скорости, несоблюдение дистанции и выезд на встречку. Так, в почти в каждой шестой аварии с каршерингом, водитель такой машины был в состоянии опьянения.

Из-за этого в части передачи оперативной информации о лишении прав водителей и наличии у них штрафов за нарушения ПДД было предложено усилить взаимодействие между Главным управлением МВД РФ по Москве, департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мегаполиса, Центром организации дорожного движения города, а также операторами каршеринга.

Идентификация пользователей

Помимо этого, предлагается проработать вопрос о регистрации пользователей каршеринга в сервисах и приложениях через портал госуслуг. Таким образом, пользователей удастся идентифицировать. У людей, которых лишили прав, и тех, кто собирался вести машину по подложным документам, арендовать автомобиль не выйдет.

Наиболее малочисленной категорией пользователей каршеринга являются граждане от 18 до 25 лет. Несмотря на то, что они составляют 6% от суммарного количества пользователей сервисов и приложений по аренде машин, на них приходится свыше 51% всех аварий на этом транспорте.

Шапошников добавил, что это говорит о необходимости усиления контроля за соблюдением безопасности со стороны операторов сервисов, а также вводе дополнительных ограничений по возрасту и стажу водителей авто каршеринга.

Во время круглого стола депутаты также уделили внимание вопросу разработки подзаконных актов. Они регламентируют установку и сертификацию телематичекого оборудования, посредством которого техника на арендованных машинах будет запоминать стиль вождения и ограничивать доступ агрессивных водителей в случае необходимости.

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