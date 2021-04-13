РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Студентам Подольского колледжа имени Никулина рассказали об истории концлагерей и спасении узников, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в Подольском колледже имени Никулина, в структурном подразделении №4, специалист по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» Василиса Власова провела беседу, посвященную Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Студенты узнали об истории появления концлагерей, о бесчинствах фашистов и чудесном спасении узников. Концлагеря не зря получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли. В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире проводят различные памятные мероприятия, поминовение погибших, возложение цветов.