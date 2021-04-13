РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Жители городского округа Люберцы смогут поучаствовать в уборке леса в рамках субботника вблизи деревни Токарево 16 апреля, сообщает управление по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! 16 апреля на территории Подольского лесничества, вблизи деревни Токарево, состоится субботник. Приглашаем всех неравнодушных жителей принять участие в уборке леса к 12:00. Сделаем наш округ чище сообща», - говорится в сообщении.

Всех участников обеспечат необходимым для уборки инвентарем.