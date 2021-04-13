РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 апр. За прошедшие сутки выявили 11 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 5 643 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За минувшие сутки в Московской области выявили 533 случая Covid-19.

«В Щелкове за прошедшие сутки выявили 11 случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 5 643 случая заболевания», - говорится в сообщении.

В регионе за все время пандемии подтверждено 239 734 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 5 589 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 197 078 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.