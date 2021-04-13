РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске 16 апреля состоится взвешивание бойцов и встреча face to face перед турниром GPRO 35 The Final, который пройдет 17 апреля, в нем примут участие двое подольских бойцов, сообщается в группе «Grand Prix Russia Open» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск в УСЦ «Юность» 17 апреля состоится финал турнира мировой серии по кикбоксингу GPRO 35 The Final. Организаторами турнира выступают промоушен GPRO и Федерация кикбоксинга Московской области. В финальной части турнира принимают участие победители отборочных четверок в весовой категории до 67 килограмм.

16 апреля в УСЦ «Юность» состоится взвешивание бойцов и face to face перед турниром GPRO 35 The Final. Сбор бойцов в 15:00, начало официальной церемонии в 15:30. Турнир состоится 17 апреля в 18:00 там же. Посмотреть турнир можно будет на телеканале «Спортивный» оператора «Триколор» и в интернете, ссылку разместят в группе.

За титул чемпиона GPRO worldseries в категории 67 килограмм будут сражаться Владислав Власенко, Александр Кобенко, Александр Тен, Дмитрий Луняченко. В супербоях турнира примут участие бойцы из Подольска Виталий Фархутдинов и Сайед Сатторов.

Фархутдинов (15-13-0) сразится с бойцом из Таджикистана Радором Пирмамадовым (2-1-0) в весовой категории до 67 кг. Сатторов (9-5-0) встретится на ринге с непобежденным Аюбом Адуховым (4-0-0).

Тен (28-6-0 победы-поражения-ничьи) — опытнейший боец, выступал в промоушенах Fair Fight, Top Dog Fight, чемпион Украины по кикбоксингу. победитель четверки на турнире GPRO Битва в Подольске в 2018 г.

Власенко (9-1-0) — спортсмен из Рязани, победитель кубка мира по кикбоксингу. Победитель четверки на турнире GPRO & Rampage в Раменском.

Кобенко (5-2-0) — спортсмен из Мытищ, финалист четверки на турнире GPRO & Rampage, где в финале близким решением уступил Власенко. Любительские бои: 106 боев и 80 побед.

Луняченко (9-3-0)— спортсмен из Волгограда, МС России по кикбоксингу, финалист чемпионата России 2017 г, призер чемпионата России 2014-19 гг.

Лига Grand Prix Russia Open - это захватывающие серии турниров по профессиональным единоборствам кикбоксинг, тайский бокс, MMA.