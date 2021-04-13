РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. На портале «Добродел» пройдет голосование по вопросу устройства систем наружного освещения, жители округа смогут выбрать места проведения работ из предложенного перечня, сообщает управление ЖКХ администрации городского округа Люберцы.

Голосование по вопросу устройства систем наружного освещения в рамках программы «Светлый город» пройдет на портале «Добродел» с 1 мая по 1 июня. Жители округа смогут выбрать места проведения работ из предложенных 115 адресов. Их сформировали посредством обращений горожан в администрацию муниципалитета.

Из 115 адресов в Люберцах - 72, в Томилине – 16, в Малаховке – 14, в Краскове – 9 и в Октябрьском – 4.

Работы по устройству наружного освещения в соответствии со сформированным адресным перечнем проведут в 2022 году.