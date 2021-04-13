РИАМО - 13 апр. Нежилое помещение площадью 459,5 кв. м в подмосковном Реутове выставили на торги, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение расположено на цокольном этаже, имеет отдельный вход, юридически свободно и не занято правами третьих лиц. Объект аукциона имеет выгодное расположение - находится в 1 км от МКАД, имеет хорошую транспортную доступность, в пешей доступности от станции метро «Новокосино» Восточного округа города Москвы.

На объекте проведены центральные коммуникации: отопление, электроосвещение, водопровод, канализация, вентиляция, имеется горячее водоснабжение.

Начальная цена лота составляет 13 млн рублей. Кадастровый номер помещения - 50:48:0030102:3125.

Аукцион пройдет на электронной площадке «РТС-тендер» под номером 50350. Аукцион пройдет 14 мая 2021 года, заявки принимают до 11 мая.