РИАМО - 13 апр. Речная навигация стартовала в столице во вторник на 11 дней раньше из-за теплой погоды, установившейся в городе. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Речной транспорт имеет большое значение для Москвы. Наша задача — сделать передвижение по реке безопасным для пассажиров, жителей прилегающих районов и окружающей среды», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что в городе продолжат развивать транспортную инфраструктуру таким образом, чтобы местные жители могли комфортно передвигаться по мегаполису и отдыхать на столичных объектах всей семьей.

Навигацию откроют в три этапа. Со вторника по реке будут ходить теплоходы, которые зимовали в границах города. 24 апреля откроют шлюзы. Тогда в столицу смогут попасть остальной речной транспорт. А 30 апреля на Северном речном вокзале откроют круизное судоходство.