РИАМО - 13 апр. За пять лет московский каршеринг снискал популярность у горожан своими удобствами и доступностью, но, вместе с тем, это несет потенциальные риски для безопасности на дорогах, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Первый сервис в рамках проекта «Московский каршеринг» был запущен в сентябре 2015 года и быстро снискал популярность среди горожан своими удобством и доступностью. Сегодня в городе уже 25 тыс. автомобилей каршеринга, на которых ежедневно совершаются свыше 130 тыс. поездок», - сказал Шапошников на круглом столе «Обеспечение безаварийности в московских сервисах каршеринга».

Между тем, по его словам, высокая доступность услуг несет потенциальные риски для безопасности на дорогах: машиной может воспользоваться неопытный или безответственный водитель. Глава Мосгордумы назвал две основные проблемы сервиса.

«Первое – это относительная доступность получения во временное пользование транспортного средства. Возможность обмануть систему с помощью фейковых аккаунтов. Получение услуги без должной верификации статуса водительских прав, истории нарушений ПДД», - отметил Шапошников.

Второй проблемой является отсутствие обратной связи с оператором каршеринга о состоянии и поведении водителя во время поездки.

Также Шапошников напомнил о смертельных ДТП, произошедших с участием автомобилей-каршеринга в Москве.