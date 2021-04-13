РИАМО - 13 апр. Чаще всего автомобили каршеринга попадают в ДТП в районах востока, юга и юго-востока столицы, сообщил во вторник врио заместителя начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский.

Во вторник представители столичной власти, операторов каршеринга и депутаты Мосгордумы приняли участие в круглом столе «Обеспечение безаварийности в московских сервисах каршеринга».

«Наиболее аварийными, опасными с точки зрения ДТП с каршерингом являются следующие районы Москвы. Это район Соколиная Гора, Орехово-Борисово Южное, Преображенское и Рязанский», - сказал Логиновский.

По словам Логиновского, с января по март 2021 года в Москве зарегистрировали 80 ДТП с участием автомобилей каршеринга. В результате этих ДТП два человека погибли и 100 человек получили ранения.