РИАМО - 13 апр. Специалисты увеличат энергетическую мощность будущей станции четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Переделкино», сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Энергетики завершили все строительно-монтажные работы для обеспечения дополнительными мощностями данной станции. Они построили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 3,3 км, а также реконструировали распределительную трансформаторную подстанцию. Кроме того, специалисты установили новые коммутационные аппараты повышенной надежности.

Станция войдет в контур МЦД-4, который свяжет Апрелевку и микрорайон Железнодорожный Балашихи.

Открытие движения по МЦД-4 улучшит транспортное сообщение 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек.

В 2021 году «Россети Московский регион» планируют подключить к электросетям еще пять станций МЦД: «Марьина роща», «Матвеевская», «Минская», «Кутузовская» и «Поклонная».