РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. Депутаты городского округа Мытищи поддержали три патриотических проекта поискового отряда, сообщается на сайте администрации горокруга.

В преддверии открытия поискового сезона председатель совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Мытищ Андрей Гореликов вместе с депутатом совета депутатов Юрием Гончаруком встретился с командиром мытищинского поискового отряда «Ополчение» Антоном Фокиным и режиссером-документалистом, руководителем мытищинского клуба документального кино «Мытищи.DOC» Павлом Славиным.

Поисковый отряд «Ополчение» выдвинул на конкурс для получения гранта три проекта патриотической направленности – «На страже Памяти» по созданию мобильной интерактивной выставки поискового отряда, «Забытый обелиск» по благоустройству захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, «Забытые сводки» по проведению международной Вахты Памяти в Витебском районе Республики Беларусь.

Помочь поисковому отряду в реализации проектов вызвался Мытищинский клуб документального кино – для проведения презентации проектов будут подготовлены профессиональные фотографии и видеоролик с этапами реализации проекта. Гореликов поддержал патриотические проекты и подписал рекомендательные письма для конкурсной комиссии.