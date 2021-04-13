РИАМО - 13 апр. На улице Паперника в Москве в этом году планируется построить многоквартирный дом по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«В настоящее время ведутся фасадные работы и устройство внутренних инженерных систем», - сказала глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

В доме будет 124 квартиры общая площадь которых составит свыше 7,2 тыс. кв. м. Пять квартир будут оборудованы для маломобильных жителей. Также в здании предусмотрена подземная автостоянка. Фасады облицуют фиброцементными плитами.

Не первом этаже в доме могут открыть магазины, кафе, салоны красоты и так далее. В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую, почтовые ящики.

В жилом доме будут установлены два лифта грузоподъемностью 400 кг и 1 тыс. кг. Вход, пол вестибюлей и лифтовые холлы на первых этажах сделают в один уровень с поверхностью, чтобы маломобильные жители смогли без посторонней помощи попасть в подъезд.

Во дворе новостройки сделают детскую и спортивную площадки, а еще площадки для отдыха. Рядом с домом посадят деревья, кустарники, разобьют цветники и газоны.