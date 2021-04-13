РИАМО - 13 апр. Операторы подмосковной системы-112 приняли более 210 тыс. вызовов за минувшую неделю, большинство вызовов было адресовано скорой помощи, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ Московской области «Центр 112».

«Вызовы экстренного реагирования составили порядка 90 тыс., комплексного реагирования – более 15 тыс.», - уточнили в пресс-службе.

Порядка 72% всех вызовов экстренных оперативных служб было адресовано скорой помощи, 23% - полиции и ГИБДД, остальные - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим.

Система-112 Московской области – это универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. Вызовы принимаются на единый номер спасения «112».