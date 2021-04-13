РИАМО - 13 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готовит послание парламенту в Кремле, а не в секретном бункере под землей, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщили, что подготовка послания Путина к Федеральному собранию якобы настолько засекречена, что ведется в высокотехнологичном бункере подвального типа, расположенном через Москву-реку от здания правительства.

«Послание готовится в Кремле. В процессе подготовки участвуют самые разные экспертные подразделения, никакого секрета здесь нет», – сказал Песков.

По его словам, напротив Белого дома через Москву-реку расположен комплекс гостиницы «Украина».

«Это не секретный бункер, а координационный центр правительства, который располагается в конференц-зале. Там бывает большое количество представителей сферы бизнеса и депутатов. Сегодня этот координационный центр. Это комплекс гостиницы «Украина», – пояснил представитель Кремля.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля. Оно будет посвящено выходу из кризиса и мерам поддержки.